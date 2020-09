Zone rosse: l’ipotesi dopo il picco di casi (Di sabato 19 settembre 2020) Crescono i contagi di Coronavirus in Italia: ieri hanno sfiorato i 2mila casi: potrebbero tornare le Zone rosse o dei lockdown circoscritti? Se il trend della crescita dei positivi non dovesse arrestarsi potrebbero essere previste anche altre misure, simili a quelle già in adozione in Francia o nel Regno Unito: un limite alle persone che è possibile incontrare. Zone rosse: l’ipotesi dopo il picco di casi Per ora la soluzione Zone rosse è soltanto teorica. Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità che spiega come l’Rt ora sia di poco al di sopra di 1, si sottolinea che nonostante l’aumento dei casi «Al momento i dati confermano ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Crescono i contagi di Coronavirus in Italia: ieri hanno sfiorato i 2mila: potrebbero tornare leo dei lockdown circoscritti? Se il trend della crescita dei positivi non dovesse arrestarsi potrebbero essere previste anche altre misure, simili a quelle già in adozione in Francia o nel Regno Unito: un limite alle persone che è possibile incontrare.: l’ipotesiildiPer ora la soluzioneè soltanto teorica. Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità che spiega come l’Rt ora sia di poco al di sopra di 1, si sottolinea che nonostante l’aumento dei«Al momento i dati confermano ...

