Sparatoria a Olginate, carabinieri sulle tracce del presunto killer: blitz all’alba in casa sua (Di sabato 19 settembre 2020) Sparatoria a Olginate, carabinieri sulle tracce del presunto killer. blitz dei carabinieri all’alba per trovare il presunto responsabile della Sparatoria di Olginate (Lecco). L’uomo, 54 anni, è ricercato per l’omicidio di Salvatore De Fazio avvenuto domenica 13 settembre. Secondo gli inquirenti, il 54enne sarebbe fuggito subito dopo aver compiuto il crimine e avrebbe cercato riparo nei boschi. blitz all’alba dei carabinieri che sono sulle tracce di Stefano Valsecchi, l’imprenditore di 54 anni di Calolziocorte, che è ritenuto l’autore della ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 19 settembre 2020)deldeiall’alba per trovare ilresponsabile delladi(Lecco). L’uomo, 54 anni, è ricercato per l’omicidio di Salvatore De Fazio avvenuto domenica 13 settembre. Secondo gli inquirenti, il 54enne sarebbe fuggito subito dopo aver compiuto il crimine e avrebbe cercato riparo nei boschi.all’alba deiche sonodi Stefano Valsecchi, l’imprenditore di 54 anni di Calolziocorte, che è ritenuto l’autore della ...

Yogaolic : Sparatoria a Olginate, il killer non si costituisce: in arrivo le forze speciali - infoitinterno : Sparatoria di Olginate, si attende il nulla osta per i funerali di Salvatore De Fazio - infoitinterno : Sparatoria a Olginate, il killer non si costituisce: in arrivo le forze speciali - infoitinterno : Olginate, sabato i funerali di Salvatore De Fazio, vittima della sparatoria - infoitinterno : Sparatoria di Olginate, blitz dei carabinieri all’alba ma il presunto killer non si trova -