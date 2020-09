Serie A. Nessun gol al Bentegodi, Verona-Roma 0-0 (Di sabato 19 settembre 2020) Verona (ITALPRESS) – La Roma all'esordio in campionato non va oltre uno 0-0 contro l'Hellas Verona. Un risultato bugiardo al Bentegodi: nove tiri dei padroni di casa contro i quattordici giallorossi, tre pali e tante occasioni per le due squadre che si spartiscono un punto in classifica. Di fronte agli occhi dei nuovi proprietari Dan e Ryan Friedkin, la formazione di Fonseca scende in campo con un 3-4-2-1 senza Dzeko, al centro di un intreccio di mercato che lo vede in orbita Juventus e che coinvolge anche Milik. Sul fronte offensivo spazio a Pellegrini, Mkhitaryan e al nuovo acquisto Pedro. L'assenza del centravanti di peso non ha ripercussioni sul piano del gioco ma su quello della precisione sotto porta. La Roma controlla infatti il piano del gioco rendendosi pericolosa tra le linee con rapidi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020)(ITALPRESS) – Laall'esordio in campionato non va oltre uno 0-0 contro l'Hellas. Un risultato bugiardo al: nove tiri dei padroni di casa contro i quattordici giallorossi, tre pali e tante occasioni per le due squadre che si spartiscono un punto in classifica. Di fronte agli occhi dei nuovi proprietari Dan e Ryan Friedkin, la formazione di Fonseca scende in campo con un 3-4-2-1 senza Dzeko, al centro di un intreccio di mercato che lo vede in orbita Juventus e che coinvolge anche Milik. Sul fronte offensivo spazio a Pellegrini, Mkhitaryan e al nuovo acquisto Pedro. L'assenza del centravanti di peso non ha ripercussioni sul piano del gioco ma su quello della precisione sotto porta. Lacontrolla infatti il piano del gioco rendendosi pericolosa tra le linee con rapidi ...

