Roma | Fonseca | «Tre settimane difficili Dzeko? Volevo preservarlo»

Paulo ha parlato al termine del match pareggiato contro l'Hellas Verona: le dichiarazioni del tecnico della Roma. Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro l'Hellas Verona. PARTITA – «Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, abbiamo sbagliato 4-5 occasioni da gol, se segniamo la partita cambia. Nella ripresa abbiamo sbagliato nelle seconde palle, però nel finale abbiamo creato altre tre occasioni per segnare». CONDIZIONE – «Sono state tre partite, però fisicamente stava bene. Non abbiamo controllato bene il match nel secondo tempo perché non recuperavamo le seconde palle». PRESTAZIONE – «L'Hellas...

ROMA - Pareggio nella prima uscita ufficiale stagionale. La Roma di Paulo Fonseca non è andata oltre lo zero a zero nella gara d'esordio del campionato contro il Verona di Ivan Juric. Al termine del match il tecnico della Roma Fonseca ha parlato ai microfoni di Dazn.