Ufficiale: due nuovi portieri in casa Pontedera (Di venerdì 18 settembre 2020) Due nuovi innesti tra i pali per il Pontedera. Si tratta di Marco Angeletti, proveniente in prestito dallo Spezia, e Andrea Nicoli, promosso dalle giovanili dello stesso Pontedera. Di seguito il comunicato: “Mercato Granata, arrivano due portieri. Si tratta di Marco Angeletti, portiere classe 2001 proveniente dallo Spezia che approda in maglia Granata con la formula del prestito. L’altro estremo difensore è invece Andrea Nicoli, anche lui classe 2001, proveniente dal settore giovanile del Pontedera”. Foto: sito Pontedera L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Dueinnesti tra i pali per il. Si tratta di Marco Angeletti, proveniente in prestito dallo Spezia, e Andrea Nicoli, promosso dalle giovanili dello stesso. Di seguito il comunicato: “Mercato Granata, arrivano due. Si tratta di Marco Angeletti, portiere classe 2001 proveniente dallo Spezia che approda in maglia Granata con la formula del prestito. L’altro estremo difensore è invece Andrea Nicoli, anche lui classe 2001, proveniente dal settore giovanile del”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : Nel comunicato ufficiale dell'Eintracht è specificato che i due club hanno deciso di non divulgare le cifre del tra… - LaStampa : In un comizio il numero due della Lega lancia un segnale all’opinione pubblica di centrodestra: si può votare in mo… - clarence101010 : @cris_cersei @stefaniacampani Stessa roba per l’Italia... ho condiviso il link ufficiale del #who però in tv ancor… - Cry234cry : @TuteLazio @jony2426 Ma scusate è ufficiale la sua cessione? No perché dopo i saluti a caicedo io aspetterei.???? (Due nomi a caso)?? - michalgdowicz : RT @DiMarzio: ? #Brescia, ufficiale l'acquisto di #Labojko ?? #Ascoli, due difensori in arrivo ? #Calciomercato #SerieB, tutte le trattati… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale due Concorsi Dogane: due bandi in arrivo per 1.226 nuove assunzioni Liveunict | Magazine sull'Università di Catania Recensione Poco X3: vocazione gaming, di ristretto c'è (quasi) solo il prezzo

È notizia di pochi giorni fa: POCO ha presentato ufficialmente il suo terzo smartphone destinato al mercato globale. Ancora una volta, come è finora accaduto per questo marchio, il punto forte del dis ...

UFFICIALE / KYLE KRAUSE NUOVO PRESIDENTE DEL PARMA CALCIO. IL PRIMO VIDEOMESSAGGIO AI TIFOSI

Notizie negli ultimi 25 minuti Krause: «Progetto a lungo termine, puntiamo sui giovani» SportParma HOME (Oggi) - Con un video pubblicato sui canali ufficiale del Parma, Kyle Krause, nuovo azionista di ...

Il Parma passa agli americani: Krause è il nuovo socio di maggioranza

Kyle Krause è il nuovo socio di maggioranza del Parma, al gruppo americano il 90% del club crociato. Di seguito il comunicato del club: “Nuovo Inizio – la società composta dagli imprenditori parmigian ...

È notizia di pochi giorni fa: POCO ha presentato ufficialmente il suo terzo smartphone destinato al mercato globale. Ancora una volta, come è finora accaduto per questo marchio, il punto forte del dis ...Notizie negli ultimi 25 minuti Krause: «Progetto a lungo termine, puntiamo sui giovani» SportParma HOME (Oggi) - Con un video pubblicato sui canali ufficiale del Parma, Kyle Krause, nuovo azionista di ...Kyle Krause è il nuovo socio di maggioranza del Parma, al gruppo americano il 90% del club crociato. Di seguito il comunicato del club: “Nuovo Inizio – la società composta dagli imprenditori parmigian ...