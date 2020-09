Roma, vicepreside: “No minigonne, sennò ai prof cade l’occhio” e le studentesse protestano (Di venerdì 18 settembre 2020) Da febbraio 2020 il Covid ha stravolto la nostra vita e le nostre abitudini. Con il ritorno a scuola ha iniziato ad avere un briciolo di normalità. Con essa tornano anche le battaglie di civiltà. A compierle questa volta sono le ragazze del liceo classico e scientifico Socrate di Garbatella, a Roma, dove le studentesse hanno organizzato una protesta in minigonna per rivendicare “la possibilità di esprimersi”. Sembrano battaglie che appartengono a un’altra epoca, ma non sono vittorie del tutto consolidate. Infatti sull’abbigliamento e sulla libertà delle donne c’è ancora molto da fare. Roma, la vicenda: La protesta è scattata il quarto giorno di lezioni. Il 14 settembre è avvenuta la riapertura dell’istituto. Racconta una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Da febbraio 2020 il Covid ha stravolto la nostra vita e le nostre abitudini. Con il ritorno a scuola ha iniziato ad avere un briciolo di normalità. Con essa tornano anche le battaglie di civiltà. A compierle questa volta sono le ragazze del liceo classico e scientifico Socrate di Garbatella, a, dove lehanno organizzato una protesta in minigonna per rivendicare “la possibilità di esprimersi”. Sembrano battaglie che appartengono a un’altra epoca, ma non sono vittorie del tutto consolidate. Infatti sull’abbigliamento e sulla libertà delle donne c’è ancora molto da fare., la vicenda: La protesta è scattata il quarto giorno di lezioni. Il 14 settembre è avvenuta la riapertura dell’istituto. Racconta una ...

