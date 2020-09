Previsioni Meteo Toscana: temporali e crollo delle temperature all’orizzonte (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani prevalentemente velato Venti: in prevalenza deboli settentrionali. Mari: poco mossi. temperature: in calo le minime nell’interno, pressoché stazionarie le massime. Domenica 20 parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nuvolosità di tipo medio-alta. Dalla sera ulteriore aumento della nuvolosità a partire dall’Arcipelago e dalla costa centro-meridionale con possibili precipitazioni sparse. Venti: deboli meridionali con rinforzi su Arcipelago e rilievi. Mari: poco mossi o localmente mossi al largo sui settori meridionali. temperature: ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni. Domani prevalentemente velato Venti: in prevalenza deboli settentrionali. Mari: poco mossi.: in calo le minime nell’interno, pressoché stazionarie le massime. Domenica 20 parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nuvolosità di tipo medio-alta. Dalla sera ulteriore aumento della nuvolosità a partire dall’Arcipelago e dalla costa centro-meridionale con possibili precipitazioni sparse. Venti: deboli meridionali con rinforzi su Arcipelago e rilievi. Mari: poco mossi o localmente mossi al largo sui settori meridionali.: ...

ilGiunco : Il #meteo in #Maremma: le previsioni del 18 settembre - GROSSETO – Ultime giornate di vera estate in Maremma. Vener… - meteo_lodi : RT @3BMeteo: Tra poco le previsioni #meteo di oggi #18settembre su @radiokisskiss! @pelopippo #PippoPeloShow - lightmoon972 : RT @SkyTG24: Meteo a #Napoli: le previsioni di oggi 18 settembre - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di #Meteo #LagoMaggiore per la giornata di oggi ---> - InfoCanarie : previsioni meteo e clima / che tempo fara` alle Canarie 18 / 25 Settembre 2020 > -