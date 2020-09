Gazzetta: Petagna e Osimhen insieme, perché no? Ipotesi doppio centravanti (Di giovedì 17 settembre 2020) La Gazzetta scrive che domenica a Parma Gattuso giocherà 4-3-3 con Mertens in panchina; a destra giocherà Politano con Osimhen al centro e Insigne a sinistra. Lozano scalpita e poi c’è Petagna. Ha subito mostrato grande voglia in allenamento (…) e già alla prima uscita col Pescara ha mostrato di sapersi intendere bene con i nuovi compagni. Doti che piacciono assai a Gattuso che così alza ritmo e competitività in allenamento per poi poter scegliere davvero quelli più in forma. Proprio Petagna può diventare in corsa un grimaldello per dare “peso” in avanti e – perché no? – magari immaginare un doppio centravanti con Osimhen. L'articolo Gazzetta: ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) Lascrive che domenica a Parma Gattuso giocherà 4-3-3 con Mertens in panchina; a destra giocherà Politano conal centro e Insigne a sinistra. Lozano scalpita e poi c’è. Ha subito mostrato grande voglia in allenamento (…) e già alla prima uscita col Pescara ha mostrato di sapersi intendere bene con i nuovi compagni. Doti che piacciono assai a Gattuso che così alza ritmo e competitività in allenamento per poi poter scegliere davvero quelli più in forma. Propriopuò diventare in corsa un grimaldello per dare “peso” in avanti e – perché no? – magari immaginare uncon. L'articolo: ...

