Cos’è e cosa significa diritto di opzione

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ildiè un vero e proprio privilegio che viene concesso dalla Legge ai soci di un’azienda che devono essere i preferiti rispetto a terzi durante la sottoscrizione di un aumento del capitale. È l’art. 2441 del Codice Civile a sancire questa disciplina. Non sempre si osserva talequando si parla di aumento di capitale visto che, per legge, può anche essere escluso, se le nuove azioni vengono “liberate” tramite dei conferimenti in natura. Solo determinati individui possono esercitare ildi, che si riferisce ad un oggetto specifico. Che cos’è ildiSi tratta di una specie di prelazione, come abbiamo già detto, ovvero il(ma non ...