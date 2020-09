BALAN WONDERWORLD | Data di uscita annunciata

(Di giovedì 17 settembre 2020) SQUARE ENIX® ha confermato oggi il 26 marzo 2021 comed’di, il nuovo platform d’azione dei creatori di Sonic the Hedgehog.sarà giocabile su Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One e Xbox Series X e PC (STEAM®).I giocatori esploreranno il fantastico mondo di, guidati dall’enigmaticoche li aiuterà a riportare l’equilibrio liberandodai Negati, manifestazioni fisiche dell’angoscia e di altre emozioni negative. Per riuscire nella loro impresa, i giocatori dovranno saltare, arrampicarsi, volare, distruggere e fare molto altro durante l’esplorazione di tantissime aree diverse, ...

Gli sviluppatori di Balan Company pubblicano un video inedito di Balan Wonderworld nel corso dell'ultimo Direct Mini per svelare la data d'uscita del platform fantasy su PC, Nintendo Switch e console. Nintendo ha pubblicato la registrazione completa del mini Direct odierno dedicato agli annunci delle terze parti per Nintendo Switch. Tra i tanti è spiccato in particolare quello di Monster Hunter Ris ...