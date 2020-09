Serie C girone C, sorteggiato il calendario della Cavese e della Paganese (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – sorteggiato da poco il calendario del girone C di Serie C per la stagione 2020/2021. Un torneo che si preannuncia complicato data la presenza di tante formazioni attrezzate. Cavese – Inizio in casa per la formazione metelliana che dovrà vedersela contro la Vibonese. La prima trasferta è sul campo di una delle due ripescate, Foggia o Bisceglie. Alla terza arriva il Bari, alla quarta il derby contro la Paganese. Il 21 ottobre altro derby contro la Juve Stabia. La settimana a cavallo tra la chiusura di novembre e l’inizio di dicembre prevede due gare da brividi contro Casertana e Catania. Finale di stagione in salita, le ultime tre sono tremende: derby contro Turris e Avellino inframezzati dalla sfida ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –da poco ildelC diC per la stagione 2020/2021. Un torneo che si preannuncia complicato data la presenza di tante formazioni attrezzate.– Inizio in casa per la formazione metelliana che dovrà vedersela contro la Vibonese. La prima trasferta è sul campo di una delle due ripescate, Foggia o Bisceglie. Alla terza arriva il Bari, alla quarta il derby contro la. Il 21 ottobre altro derby contro la Juve Stabia. La settimana a cavallo tra la chiusura di novembre e l’inizio di dicembre prevede due gare da brividi contro Casertana e Catania. Finale di stagione in salita, le ultime tre sono tremende: derby contro Turris e Avellino inframezzati dalla sfida ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone I Gironi della Serie D 2020/21 Tuttocampo Calcio: Atalanta; rientro con gol per Zapata

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Ritorno in campo con gol per Duvan Zapata nella partita d'allenamento vinta 3-1 dall'Atalanta sul Novara (serie C, girone A) al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Subentra ...

Calendario Girone B: Samb esordirà a Carpi, poi Gubbio in casa. Chiusura col Padova

All’interno i calendari dei tre Gironi in pdf (appena saranno disponibili). Si parte domenica 27 settembre al Sandro Cabassi. Alla 3a d’andata derby al Riviera delle Palme con la Fermana. Regular Seas ...

Serie C – Oggi alle 17 su Raisport il sorteggio dei calendari

Il Direttivo ha, infine, stabilito che i calendari per la stagione 2020-2021 del campionato Serie C verranno sorteggiati domani 16 settembre dalle ore 17 presso la sede della Lega Pro. Il Direttivo di ...

