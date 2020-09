Genoa, Faggiano: “Non facile fare operazioni. Non voglio sbagliare. Su Pinamonti, Criscito e Schone…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Io cerco di lavorare, posso capire qualcuno che pensava fossimo in una fase di stallo ma questo è un mercato particolare. Non è semplice, non voglio sbagliare e sto aspettando di prendere i vari giocatori". Parola di Daniele Faggiano. Il ds del Genoa è stato intervistato da Telenord in merito alle tematiche calde dell'ambiente rossoblù, mercato su tutto.A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, il dirigente ha fatto il punto sul momento del Grifone sia per quanto riguarda le trattative in entrata sia per quelle in uscita.Faggiano: il mercato del Genoa"Con l’aiuto del presidente ci siamo riusciti, c’è tanta concorrenza. Sono un po’ freddo nelle trattative perché fino a quando un giocatore non firma c’è ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Io cerco di lavorare, posso capire qualcuno che pensava fossimo in una fase di stallo ma questo è un mercato particolare. Non è semplice, none sto aspettando di prendere i vari giocatori". Parola di Daniele. Il ds delè stato intervistato da Telenord in merito alle tematiche calde dell'ambiente rossoblù, mercato su tutto.A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, il dirigente ha fatto il punto sul momento del Grifone sia per quanto riguarda le trattative in entrata sia per quelle in uscita.: il mercato del"Con l’aiuto del presidente ci siamo riusciti, c’è tanta concorrenza. Sono un po’ freddo nelle trattative perché fino a quando un giocatore non firma c’è ...

