Scuola, 4 classi in isolamento per casi positivi nel Milanese (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos Salute) – Quattro casi di tamponi positivi a Covid-19 in 4 scuole e asili del Milanese. A comunicare un primo bilancio è l’Ats Città metropolitana di Milano. L’agenzia spiega di aver ricevuto “oggi le segnalazioni di 4 casi di tamponi positivi”. Un caso riguarda “una Scuola primaria”, un altro è in “una Scuola dell’infanzia, uno in un nido e uno in un nido/Scuola dell’infanzia”.Le positività rilevate “hanno portato all’isolamento delle classi frequentate” dai contagiati. “Nel caso del nido – informa l’Ats – è stata isolata anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos Salute) – Quattrodi tamponia Covid-19 in 4 scuole e asili del. A comunicare un primo bilancio è l’Ats Città metropolitana di Milano. L’agenzia spiega di aver ricevuto “oggi le segnalazioni di 4di tamponi”. Un caso riguarda “unaprimaria”, un altro è in “unadell’infanzia, uno in un nido e uno in un nido/dell’infanzia”.Letà rilevate “hanno portato all’dellefrequentate” dai contagiati. “Nel caso del nido – informa l’Ats – è stata isolata anche ...

