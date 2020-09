Lazio, giallo Fares: è nascosto da una settimana (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA - L'arrivo a Roma, una cena in un ristorante del centro, il saluto a qualche tifoso laziale. Poi Mohamed Fares è rimasto in attesa. Da una settimana tutto tace sulle visite mediche e la firma sul ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA - L'arrivo a Roma, una cena in un ristorante del centro, il saluto a qualche tifoso laziale. Poi Mohamedè rimasto in attesa. Da unatutto tace sulle visite mediche e la firma sul ...

sportli26181512 : Lazio, giallo Fares: è nascosto da una settimana: L’esterno è arrivato a Roma, poi ha fatto perdere le sue tracce.… - laziopress : - laziopress : Il Messaggero | Lazio, giallo Fares: dalla cena alla lunga attesa per la firma - pasqualinipatri : Il Messaggero | Lazio, giallo Fares: dalla cena alla lunga attesa per la firma - LALAZIOMIA : Il Messaggero | Lazio, giallo Fares: dalla cena alla lunga attesa per la firma -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio giallo Lazio, giallo Fares: dalla cena alla lunga attesa per la firma Il Messaggero Parrinello Commendatore dell’Ordine di S.Gregorio Magno

Il Generale Vincenzo Parrinello, Comandante del Gruppo Polisportivo “Fiamme Gialle” della Guardia di Finanza e Vicepresidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, è stato insignito dell’ono ...

Lazio, giallo Fares: dalla cena alla lunga attesa per la firma

Si tinge di giallo il trasferimento dell’esterno sinistro in arrivo dalla Spal, ma da Formello filtra ottimismo. «Visite nei prossimi giorni, poi la firma sul contratto». La previsione in casa Lazio.

Almanacco del 15 Settembre

A Milano il sole sorge alle 06:03 e tramonta alle 18:33 (ora solare) I nati il 15 settembre tendono a ritagliarsi uno spazio nel mondo, piccolo o grande che sia, e a esplorarne al massimo le possibil ...

Il Generale Vincenzo Parrinello, Comandante del Gruppo Polisportivo “Fiamme Gialle” della Guardia di Finanza e Vicepresidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, è stato insignito dell’ono ...Si tinge di giallo il trasferimento dell’esterno sinistro in arrivo dalla Spal, ma da Formello filtra ottimismo. «Visite nei prossimi giorni, poi la firma sul contratto». La previsione in casa Lazio.A Milano il sole sorge alle 06:03 e tramonta alle 18:33 (ora solare) I nati il 15 settembre tendono a ritagliarsi uno spazio nel mondo, piccolo o grande che sia, e a esplorarne al massimo le possibil ...