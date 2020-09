Vitamina C liposomiale | il nuovo trend anti invecchiamento per la pelle!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 14 settembre 2020) Laè una sostanza ricca di proprietà nutrienti e stimol, che contrastano l’della pelle e la mantengono tonica, giovane e radiosa! Grazie a questa formulazione di nuova generazione, la produzione di collagene aumenta ed il rilassamento cutaneo viene rallentato, fermando così la comparsa di rughe e segni d’espressione, causati dall’avanzamento dell’età. Ma non solo, interviene in maniera risolutiva anche quando la pelle diventa opaca a causa di un ritmo irregolare della vita, un’alimentazione scorretta e con l’abuso di sostanze dannose per l’organismo, come il fumo e l’alcol. Per mantenere in salute la pelle è fondamentale seguire una vita sana e consumare costantemente le vitamine, le proteine e ...