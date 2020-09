Pregiudicato ferito a una spalla: “Mi hanno rapinato”. Carabinieri indagano (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – La scorsa notte un Pregiudicato si è presentato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli con una ferita di arma da fuoco a una spalla. L’uomo ha raccontato ai Carabinieri, giunti sul posto dopo l’avvertimento dei sanitari, che aveva subito una rapina in auto all’altezza dell’uscita Giugliano della statale. I militari, che hanno sequestrato la sua vettura e l’ogiva del proiettile estratto dalla sua spalla, ora indagano sull’accaduto. L'articolo Pregiudicato ferito a una spalla: “Mi hanno rapinato”. Carabinieri indagano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – La scorsa notte unsi è presentato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli con una ferita di arma da fuoco a una. L’uomo ha raccontato ai, giunti sul posto dopo l’avvertimento dei sanitari, che aveva subito una rapina in auto all’altezza dell’uscita Giugliano della statale. I militari, chesequestrato la sua vettura e l’ogiva del proiettile estratto dalla sua, orasull’accaduto. L'articoloa una: “Mirapinato”.proviene da Anteprima24.it.

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Pregiudicato ferito in provincia di #Napoli, indagano i carabinieri - NapoliToday : #Cronaca 'Mi hanno sparato contro in una rapina': i carabinieri indagano sul racconto di un pregiudicato… - cronacacampania : Pozzuoli, pregiudicato ferito alla spalla racconta che ha subito una rapina - crispadafora : RT @SkyTG24: Pregiudicato ferito in provincia di #Napoli, indagano i carabinieri - occhio_notizie : È stato proprio l’uomo a riferire ai militati di essere stato vittima di un tentativo di rapina mentre si trovava i… -