Palermo, Broh in arrivo poi nel mirino Lollo (Di lunedì 14 settembre 2020) Palermo a caccia di nuovi rinforzi per la stagione che partirà ufficialmente il 27 settembre. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport nella edizione regionale, il ds Castagnini segue da vicino Lorenzo Lollo (29) ex Venezia ma ha anche Jeremie Broh (23). Al primo i rosanero offrono un biennale oltre che un ruolo di primo piano nel centrocampo e nel progetto rosanero. L'idea alletta l'esperto centrocampista di Carrara, per il quale la trattativa è ben avviata e a giorni non è escluso che arrivi la firma. Per il centrocampo si attende soltanto la firma di Jeremie Broh, centrocampista di proprietà del Sassuolo, ma lo scorso anno al Cosenza. Per lui c'è già l'accordo con i neroverdi, ma la mediana dovrà essere completata da altri ...

