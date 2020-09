Cinghiale tra le auto a Roma. Zerbi filma tutto: "Allucinante" - (Di lunedì 14 settembre 2020) Novella Toloni Il conduttore radiofonico ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram il filmato, che mostra un grosso Cinghiale a spasso tra le auto in sosta in pieno centro a Roma "Allucinante! Sotto casa mia in un quartiere residenziale di Roma nord ho fatto questo incontro". Ha esordito così sui social network, con un filmato che parla da solo, il giudice di Tu si que vales Rudy Zerbi. Il rientro a casa dal lavoro ha riservato una pericolosa sorpresa al conduttore radiofonico e producer, che si è imbattuto in un Cinghiale di grossa taglia proprio sotto casa. Un incontro ravvicinato che Zerbi ha prontamente immortalato con il cellulare, postando poi il filmato sui ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Novella Toloni Il conduttore radiofonico ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram ilto, che mostra un grossoa spasso tra lein sosta in pieno centro a! Sotto casa mia in un quartiere residenziale dinord ho fatto questo incontro". Ha esordito così sui social network, con unto che parla da solo, il giudice di Tu si que vales Rudy. Il rientro a casa dal lavoro ha riservato una pericolosa sorpresa al conduttore radiofonico e producer, che si è imbattuto in undi grossa taglia proprio sotto casa. Un incontro ravvicinato cheha prontamente immortalato con il cellulare, postando poi ilto sui ...

È polemica nel Parco alto Garda bresciano a poche settimane dall’inizio della stagione di caccia al cinghiale con il metodo della braccata, periodo che va da ottobre a dicembre. Motivo del contendere ...

