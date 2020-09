Calciomercato Palermo, casting per il centrocampo: i rosanero in pressing su Lollo, Broh e Mazzitelli… (Di lunedì 14 settembre 2020) Terminato il ritiro a Petralia Sottana, il Palermo dalla giornata di oggi tornerà ad allearsi nel capoluogo siciliano.Il prossimo 27 settembre comincerà il campionato di Serie C e l'organico da mettere a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia è ancora da completare. Ragion per cui, il duo dirigenziale Sagramola-Castagnini continuano a setacciare il mercato e vagliare opzioni spendibili per integrare i vari reparti. Servirebbero ancora 4/5 giocatori di livello per mettere la squadra nelle condizioni di legittimare ambizioni di vertice. Nel dettaglio, almeno due centrocampisti e un paio di attaccanti.Per quanto riguarda il centrocampo, in attesa dell'arrivo in Sicilia di Broh - che salvo inattesi colpi di scena dovrebbe approdare a breve a titolo definitivo (e non in prestito) - il club di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) Terminato il ritiro a Petralia Sottana, ildalla giornata di oggi tornerà ad allearsi nel capoluogo siciliano.Il prossimo 27 settembre comincerà il campionato di Serie C e l'organico da mettere a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia è ancora da completare. Ragion per cui, il duo dirigenziale Sagramola-Castagnini continuano a setacciare il mercato e vagliare opzioni spendibili per integrare i vari reparti. Servirebbero ancora 4/5 giocatori di livello per mettere la squadra nelle condizioni di legittimare ambizioni di vertice. Nel dettaglio, almeno due centrocampisti e un paio di attaccanti.Per quanto riguarda il, in attesa dell'arrivo in Sicilia di- che salvo inattesi colpi di scena dovrebbe approdare a breve a titolo definitivo (e non in prestito) - il club di ...

