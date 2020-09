Monopattini in città | l' inciviltà stradale tollerata per interesse

(Di domenica 13 settembre 2020)che passione. Che bella idea: molto con poco. Due ruotine, una batteria, una scheda per il noleggio e via, liberi e giocondi. Così si pensava, con superficiale distacco, all'inizio dell'...

«Immaginate solo - spiega Giordano Biserni, presidente di Asaps (associazione amici della polizia stradale) - all'automobilista che si immette da una strada laterale e per abitudine guarderà solo da u ...