Esplosione in un appartamento, fortissimo boato: feriti e centinaia di persone in strada (Di sabato 12 settembre 2020) Esplosione nella zona Sud di Milano in un appartamento al piano terra di piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre dei vigili del fuoco sono sul posto, si legge sul loro account Twitter. Sono in tutto otto le persone portate in ospedale dopo l’Esplosionenella palazzina di 10 piani. Fra i feriti uno è grave: si tratta di un uomo di 30 anni, con ustioni di 2° e 3° grado, in codice rosso. Nell’appartamento si è infatti sviluppato un incendio. Il 30enne è stato portato all’ospedale Niguarda.



Sul posto sono intervenute una squadra Usar, 9 ambulanze, 2 auto mediche e un'auto infermieristica, riferisce l'Areu (Azienda regionale di emergenza urgenza), insieme a Polizia di Stato e vigili del fuoco.

