La Regina Rlisabetta trasforma la sua residenza in un Drive-In (Di venerdì 11 settembre 2020) Insolita iniziativa commerciale per la Corona britannica: dal 25 al 27 settembre il grande parco di Sandringham, dove i Windsor festeggiano il Natale, diventa un Drive-in aperto al pubblico. Da “Toy Story” a “A Star is Born”, tutti i titoli in programma nell’evento di tre giorni organizzato nel Norfolk. Nell’ultimo weekend di settembre i cancelli dei giardini di Sandringham (la residenza natalizia dei Windsor) si riapriranno per unArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

