Imminente lo Xiaomi Mi 10T Pro | foto rendering nella colorazione nera

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 settembre 2020) LoMI 10T Pro è quest’oggi protagonista di nuovi render che lo ritraggono nell’elegante. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, lo smartphone si presenta, per quanto riguarda la parte posteriore, con un modulografico dotato di un sensore primario da 108MP (le configurazioni degli altri due sensori non sono ancora state rese note). Lo schermo che lo contraddistinguerà sarà piatto con tecnologia OLED e frequenza di refresh rate a 144Hz. Non sappiamo ancora darvi i dettagli relativi all’esatta diagonale del pannello. Il bordo destro del device sembra essere solcato dal bilanciere del volume; pare esserci anche un lettore di impronte digitali con collocazione laterale. Le indiscrezioni precedenti hanno rivelato circa la futura ...