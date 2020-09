Enogastronomia e turismo, Consorzio Bufala Dop al salone del Camper di Parma (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop porta territorio, cultura e storia della Campania al salone del Camper di Parma, da domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La Bufala Dop per la prima volta parteciperà infatti all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del turismo. Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia di Caserta (all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di Bufala campana Dop) ... Leggi su anteprima24

GazzettAvellino : Turismo ed enogastronomia, il convegno di Taurasi. - campaniaenogas1 : Buon fine settimana dall'Hotel Borgo Antico ?? ? Borgo San Severino, Palinuro ??@maxfasano #campania #cilento… - TurismoItaliaNw : PIEMONTE | Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba: un 90° anniversario da celebrare con un ricco calendario… - campaniaenogas1 : Ua cena speciale a Sorrento???? da @ristorantezintonio . ??@campaniaenogastronomica Turismo e Enogastronomia… - Puglia_in : TURISMO - L'enogastronomia può essere uno straordinario volano per il rilancio della Puglia. Esperti ed operatori i… -

Ultime Notizie dalla rete : Enogastronomia turismo Taranto, la cultura del cibo per rilanciare il turismo enogastronomico in Puglia Puglia In Lavoro, in 4 casi su 10 le aziende non trovano profili

Quasi 900 mila laureati, altrettanti diplomati e oltre 680 mila persone con qualifica professionale troveranno lavoro tra il 2020 e il 2024, chiamati a integrare o sostituire il personale uscente per ...

La ministra Bellanova a Trento: “Ianaselli? Fa bene a rivendicare il suo ruolo nel sindacato”

TRENTO. “Occuparsi dell’agricoltura significa sostenere chi nell’agricoltura lavora. Solo così ci si prende cura del territorio, e di conseguenza del turismo. Se ci fosse vita su Marte persino lì sapr ...

Quasi 900 mila laureati, altrettanti diplomati e oltre 680 mila persone con qualifica professionale troveranno lavoro tra il 2020 e il 2024, chiamati a integrare o sostituire il personale uscente per ...TRENTO. “Occuparsi dell’agricoltura significa sostenere chi nell’agricoltura lavora. Solo così ci si prende cura del territorio, e di conseguenza del turismo. Se ci fosse vita su Marte persino lì sapr ...