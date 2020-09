Contestato e sotto pressione giudiziaria, Salvini fa la vittima: "Odio contro di me" (Di venerdì 11 settembre 2020) In questo scorcio di campagna elettorale e referendaria, Matteo Salvini ostenta il rosario ma tiene d’occhio l’orologio. Meno nove giorni al voto. Che possono facilmente volare nel frullatore di un tour elettorale che al ritmo di dieci comizi al giorno – dodici nelle prossime trentasei ore - ha toccato Marche, Toscana, Liguria. Oggi la Campania, con gli altri leader del centrodestra per Stefano Caldoro a Napoli in piazza Matteotti; domani Basilicata e Puglia, gran finale a Bari; da lunedì di nuovo le Marche. La prossima settimana però rischierebbe di diventare lentissima, ogni giorno un purgatorio, se “l’inchiesta sui commercialisti della Lega” continuasse a occupare le prime pagine dei giornali.Chi era presente ieri all’evento di Signa, al termine del quale il leader leghista ha avuto la notizia degli arresti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) In questo scorcio di campagna elettorale e referendaria, Matteoostenta il rosario ma tiene d’occhio l’orologio. Meno nove giorni al voto. Che possono facilmente volare nel frullatore di un tour elettorale che al ritmo di dieci comizi al giorno – dodici nelle prossime trentasei ore - ha toccato Marche, Toscana, Liguria. Oggi la Campania, con gli altri leader del centrodestra per Stefano Caldoro a Napoli in piazza Matteotti; domani Basilicata e Puglia, gran finale a Bari; da lunedì di nuovo le Marche. La prossima settimana però rischierebbe di diventare lentissima, ogni giorno un purgatorio, se “l’inchiesta sui commercialisti della Lega” continuasse a occupare le prime pagine dei giornali.Chi era presente ieri all’evento di Signa, al termine del quale il leader leghista ha avuto la notizia degli arresti ...

maaxxx95 : @Ivan94106138 @65patti @ksnt63 @nzingaretti cioè manco 24 ore e succede sto fatto. Non è mai stato aggredito...il g… - salvinimi : @taxitrader60 @LucaBizzarri Va beh. Sinceramente fammi vedere un tweet che fermenta odio o si gioisce per la morte… - Moneta_Sovrana_ : RT @fasulo_antonio: #Zangrillo: “Silvio sta bene”. Ma ora sotto accusa c’è lui. Ricoverato per #Covid ha la polmonite “senza complicazioni… - Calciopuntgoal : SALERNITANA,LOTITO CONTESTATO IN PIU’ REGIONI,L’ULTIMA PROTESTA SOTTO LA SEDE RAI DI BOLOGNA - SergVessicchio : SALERNITANA,LOTITO CONTESTATO IN PIU’ REGIONI,L’ULTIMA PROTESTA SOTTO LA SEDE RAI DI BOLOGNA -

Ultime Notizie dalla rete : Contestato sotto Jesolo, patatine (non sigillate) sotto l’ombrellone: 3mila euro di multa all’hotel Corriere della Sera Il ’pirata’ aveva la patente sospesa Ora è sotto choc: "Non l’ho visto"

di Alessandra Codeluppi "Non sono scappato. Non mi sono accorto, invece, di aver investito un uomo. E ancora non riesco a capacitarmi del fatto che sia morto...". Sono le parole che il 55enne Sandro G ...

Jesolo, patatine (non sigillate) sotto l’ombrellone: 3mila euro di multa all’hotel

Tremila euro di multa per aver portato sotto l’ombrellone dei propri clienti «due aperitivi in calice ed una terrina contenente patatine di tipo confezionato in stato non sigillato». Una sanzione sala ...

di Alessandra Codeluppi "Non sono scappato. Non mi sono accorto, invece, di aver investito un uomo. E ancora non riesco a capacitarmi del fatto che sia morto...". Sono le parole che il 55enne Sandro G ...Tremila euro di multa per aver portato sotto l’ombrellone dei propri clienti «due aperitivi in calice ed una terrina contenente patatine di tipo confezionato in stato non sigillato». Una sanzione sala ...