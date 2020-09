Calcio | Diaz | il Milan deve puntare anche a scudetto

(Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, -O, 11 SET - Sguardo deciso, risposte concise dribblando le domande più insidiose, Brahimsi presenta in conferenza stampa, racconta tutta l'emozione di poter vestire la maglia del ...

sportli26181512 : Brahim Diaz: '#Milan da scudetto con Ibrahimovic e Tonali': Lo spagnolo si presenta: 'Mi piace giocare dietro le pu… - SangBara : Brahim Diaz: 'Al Milan per ambire allo scudetto' - sportli26181512 : Brahim Diaz: 'Milan, voglio lasciare un segno. Ibra? Fenomeno': Brahim Diaz: 'Milan, voglio lasciare un segno. Ibra… - Benzemamourinh1 : RT @Gazzetta_it: Brahim #Diaz: 'Al Milan voglio lasciare un segno. #Ibra? Fenomeno' - Gazzetta_it : Brahim #Diaz: 'Al Milan voglio lasciare un segno. #Ibra? Fenomeno' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Diaz

Agenzia ANSA

Il Milan ha presentato quest'oggi il nuovo acquisto Brahim Diaz. Il giovane calciatore arriva in prestito dal Real Madrid, le aspettative sul suo conto sono molto alte. Queste le sue parole in confere ...(ANSA) - MILANO, 11 SET - Sguardo deciso, risposte concise dribblando le domande più insidiose, Brahim Diaz si presenta in conferenza stampa, racconta tutta l'emozione di poter vestire la maglia del ...