A Mittelfest sabato 12 settembre Capossela, la tragedia della Val di Stava (Di venerdì 11 settembre 2020) Nell’ultimo effervescente weekend di programmazione, a Mittelfest l’Empatia diventa “Pandemonium” con l’arrivo sabato 12 settembre a Cividale dell’omonimo spettacolo di Vinicio Capossela, in scena per due repliche ormai sold-out alla Chiesa di San Francesco (alle 18.00 e alle 21.30). Il cantautore irpino, quasi un sacerdote della musica per l’attinenza al sacro della sua poetica, approda al festival con il nuovo spettacolo, un concerto narrativo dal suo repertorio trentennale “per voce, piano e strumenti pandemoniali”. Il titolo riporta a tempi persi tra favola e mito, ad atmosfere infere, ma anche a uno strumento mitologico. E a completare questa mistica atmosfera, sul palco con lui ci sarà anche Vincenzo Vasi “un ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Mittelfest sabato A Mittelfest l'empatia corre tra il Mediterraneo ei Balcani Il Friuli Attori dalla Serbia, salta lo spettacolo a Cividale Ieri registrati in regione venti nuovi contagi

UDINE Anche il Mittelfest fa i conti con il rischio contagi. È stato infatti annullato, purtroppo, per problemi legati agli spostamenti fra Serbia e Italia che fino all'ultimo gli organizzatori del fe ...

Mittelfest apre con Mozart e la Sinfonia dal Nuovo Mondo

Da sabato al 13 settembre a Cividale del Friuli il festival diretto da Haris Pašovic Spettacoli dal vivo e multimediali «per dare un segnale di uscita dall’emergenza» Giovani, tecnologie digitali, sol ...

UDINE Anche il Mittelfest fa i conti con il rischio contagi. È stato infatti annullato, purtroppo, per problemi legati agli spostamenti fra Serbia e Italia che fino all'ultimo gli organizzatori del fe ...Da sabato al 13 settembre a Cividale del Friuli il festival diretto da Haris Pašovic Spettacoli dal vivo e multimediali «per dare un segnale di uscita dall’emergenza» Giovani, tecnologie digitali, sol ...