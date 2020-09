Lo studio mondiale: il plasma iperimmune non funziona (Di giovedì 10 settembre 2020) È il risultato del trial mondiale sviluppato fin dall’inizio della pandemia, uno studio pubblicato in preprint su Medrxiv, condotto dall’Indian Council of Medical Research (ICMR) Quanto emerge dallo studio dall’Indian Council of Medical Research è che il plasma iperimmune non riduce la mortalità Covid e non ha effetti rilevanti sul decorso della malattia. Lo studio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

