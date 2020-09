Coronavirus, salgono ancora le terapie intensive, sono 164 (Di giovedì 10 settembre 2020) ancora in aumento i casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 94.186 tamponi e sono stati trovati 1.597 nuovi positivi, 163 in più rispetto a ieri. Si registrano 10 ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus, salgono a 13 i casi a Narni Il Messaggero Coronavirus, 245 nuove diagnosi in Lombardia (14 in provincia di Pavia, 51 a Milano città). Crescono i ricoveri

Emergenza Coronavirus, la situazione. Aggiornamento ore 18. Lombardia. Su 17.391 tamponi, sono 245 le nuove diagnosi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Lombardia, di queste 43 sono casi classificati c ...

Coronavirus, aumentano i contagi in provincia di Palermo

PALERMO, 10 settembre – Il primo cittadino di Terrasini Giosuè Maniaci ha reso noto che i nuovi casi registrati nel suo comune sono tre, e dunque il numero totale dei contagiati nella cittadina è sali ...

