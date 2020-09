Scuola, Call veloce: flop di domande, per Anief devono cambiare regole su mobilità (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Non ci sono abbastanza insegnanti per la Scuola: la proceduta di Call veloce avviata dal governo per coprire i posti vacanti ha fatto emergere solo 6.000 immissioni in ruolo rispetto ai più di 40.000 posti vacanti. Lo ha affermato Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della Scuola Anief, in una intervista rilasciata a Teleborsa. “Ciò non significa che mancano gli insegnanti, ma vuol dire che molti insegnanti non hanno voluto trasferirsi in un’altra Regione, dove dovranno rimanere 5 anni con il blocco della mobilità, lontano dai figli e dai familiari”, ha spiegato il sindacalista, parlando di un “paradosso” dell’Italia. “Abbiamo degli insegnanti – ha sottolineato – che da anni insegnano nel proprio ... Leggi su quifinanza

