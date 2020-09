POCO X3 NFC: a breve il Flash Sale (Di mercoledì 9 settembre 2020) POCO X3 NFC, il terzo smartphone del sub-brand Xiaomi, si prepara all’evento Flash Sale su sito ufficiale mi.com e Amazon, ecco i dettagli! POCO X3 NFC – Scheda tecnica e informazioni Nel nostro precedente articolo abbiamo parlato dei pregi del nuovo SoC Snapdragon 732G, citando l’adozione da parte del marchio POCO. Il noto marchio cinese ha, infatti, progettato un nuovo smartphone alimentato dal SoC gaming firmato Qualcomm. Il POCO X3 NFC è un telefono di fascia media dotato di un DotDisplay LCD FHD+ (2400x1080pixel) con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ad alimentare questo schermo sarà la nuova GPU 618 custom di Adreno, dotata di tecnologia “Elite Gaming” per garantire la massima fluidità e fornire alta qualità e HDR a ... Leggi su windowsinsiders

Lo smartphone low cost e altamente competitivo POCO X3 NFC presentato il 7 settembre sin da subito ha ricevuto commenti positivi da parte di moltissimi utenti online, stupiti del rapporto qualità/prez ...Confronto completo dei dati tra i modelli Poco X3 NFC vs Samsung Galaxy S20 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro Max: scopriamo tutte le differenze tecniche, il confronto prezzi e informazioni utili per scegl ...