Francesca Chillemi Instagram, silhouette perfetta e sguardo ammaliante: «Che dea!» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Francesca Chillemi è amata moltissimo dal pubblico del piccolo schermo. L’attrice ha preso parte a diverse fiction, tra cui: Carabinieri, L’ispettore Coliandro e L’isola di Pietro 3. Indimenticabile è il suo ruolo di Azzurra Leonardi in Che Dio ci aiuti, serie di Rai 1 con l’insuperabile suor Angela, interpretata dalla bravissima Elena Sofia Ricci. Le riprese della nuova stagione sono in corso e in molti non vedono l’ora della messa in onda. La Chillemi, però, ogni giorno continua a fare strage di cuori anche sui social. Poche ore fa su Instagram Francesca Chillemi ha pubblicato delle foto in lingerie decisamente interessanti. Il suo fisico da sogno, fasciato alla perfezione dai vari completini intimi di diverso colore, ha completamente ... Leggi su urbanpost

kenyaEin : RT @7princ_8: Le miss più belle che l'Italia ricorda sono siciliane: 1995 Anna Valle 2003 Francesca Chillemi 2008 Miriam Leone 2012 Giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Chillemi «Tanta roba», Francesca Chillemi statuaria in costume a bordo dello yacht: «Che sirenetta!» UrbanPost Elezioni Barcellona Pozzo di Gotto. Tre candidati, presentate le liste

Allo scadere del termine ultimo delle 12.00 di oggi, la presentazione delle liste elettorali a Barcellona Pozzo di Gotto. È scaduto alle 12.00 di oggi, il termine ultimo per la presentazione delle lis ...

Francesca Chillemi è sempre la più bella: le foto in intimo

Francesca Chillemi è sempre la più bella: l’ex Miss Italia, oggi attrice, incanta con una serie di foto in cui posa in intimo. Francesca Chillemi si conferma una delle donne più belle d’Italia. Divent ...

Allo scadere del termine ultimo delle 12.00 di oggi, la presentazione delle liste elettorali a Barcellona Pozzo di Gotto. È scaduto alle 12.00 di oggi, il termine ultimo per la presentazione delle lis ...Francesca Chillemi è sempre la più bella: l’ex Miss Italia, oggi attrice, incanta con una serie di foto in cui posa in intimo. Francesca Chillemi si conferma una delle donne più belle d’Italia. Divent ...