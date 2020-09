Eriksen all’Inter, il retroscena del presidente Levy: «Non vogliamo che tu vada lì» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nel documentario incentrato sul Tottenham “All or nothing” spunta un curioso retroscena sul trasferimento di Eriksen all’Inter Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha svelato un curioso retroscena sul trasferimento di Christian Eriksen all’Inter. All’interno del documentario dedicato agli Spurs “All or Nothing”, il numero uno del club in un colloquio con Mourinho ed Eriksen parlava così del trasferimento. «Vorrei essere più chiaro possibile. Noi non vogliamo che tu vada all’Inter. Possiamo pareggiare qualsiasi offerta ti facciano questo deve essere chiaro» ma il danese rispose così: «Per me l’Inter è una bella opportunità. Non ... Leggi su calcionews24

