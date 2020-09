Covid19. Perché è stata sospesa la sperimentazione vaccino AstraZeneca (Di mercoledì 9 settembre 2020) Covid19. AstraZeneca sospende la sperimentazione del vaccino anti Coronavirus a causa della reazione non spiegata di uno dei volontari Il colosso farmaceutico AstraZeneca ha sospeso la sperimentazione in corso del vaccino anti Covid19, realizzato in collaborazione con l’Università di Oxford. I motivi, a quanto pare, sarebbero da individuare nella reazione avversa e al momento non … L'articolo Covid19. Perché è stata sospesa la sperimentazione vaccino AstraZeneca proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

diMartedi : #Capua su #covid19: 'I giovani si stanno contagiando di più perché in estate si sono divertiti, bisogna tenere le g… - myrtamerlino : Durante la diretta di questa mattina, il Dott. #Bassetti ha elogiato la Francia per aver abbassato la #quarantena d… - ricpuglisi : Faccio notare una stabilizzazione del rapporto tra persone in terapia intensiva per #COVID19 e il totale dei pazien… - marespo09 : RT @UNHCRItalia: ?? LIVE da Dadaab, Kenya: Gli insegnanti trasmettono le lezioni via radio perchè gli studenti rifugiati continuino a impara… - foa_u : RT @SignorErnesto: In Svezia sono meticolosi. Quando una persona muore annotano perchè é accaduto. Il 15% dei decessi totali é causa diret… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 Perché La quarantena in Francia diventa di 7 giorni: cosa succederà in Italia Corriere della Sera