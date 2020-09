Anthony Mmesoma Madu, la “stella” di Lagos (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un sogno tramutato in realtà, per un giovane ballerino nigeriano famoso grazie ad un video diventato virale in tutto il mondo.Ballando in maniera spettacolare, sotto la pioggia scalzo, nelle pozzanghere e sul cemento dissestato, nello spazio antistante la sua abitazione, a Lagos, Anthony Mmesoma Madu, 11 anni, ha vinto, grazie a tutto ciò, una borsa di studio dell’ambita e prestigiosa American Ballet Theatre negli Stati Uniti. Quando disinteressatamente, si è filmato mentre ballava a piedi nudi sotto la pioggia, Anthony Mmesoma Madu non aveva assolutamente idea che quel video gli avrebbe cambiato radicalmente la vita. Le provette acrobazie, la leggiadria dei movimenti, lo stile, la classe, la bravura dell’undicenne che danza sul ... Leggi su sbircialanotizia

