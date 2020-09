Pinamonti, incontro tra Genoa e Inter per discutere del suo futuro (Di martedì 8 settembre 2020) Il Genoa e l’Inter si sono incontrati per discutere del futuro di Andrea Pinamonti, di proprietà del club nerazzurro Il Genoa, rappresentato dal direttore sportivo Daniele Faggiano, si è incontrato con la dirigenza dell’Inter per parlare del futuro di Andrea Pinamonti. Lo riporta GianlucaDiMarzio.com. L’attaccante era stato acquistato dal Genoa per 18 milioni di euro più bonus ma con un gentleman agreement per un ritorno in nerazzurro. Adesso le due parti si sono incontrate per definire la situazione e il futuro di Pinamonti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

