“Non avete idea…”. L’annuncio-bomba di Emma Marrone: una vera sorpresa per tutti (Di martedì 8 settembre 2020) Tornata dalla 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove ha partecipato alla prima di “Miss Marx”, Emma Marrone ha sorpreso i fan con un bellissimo annuncio. La cantante salentina ha stregato tutti sul red carpet del festival. È arrivata raggiante ed elegante come non mai. Ma Emma non ha curato solo il suo abbigliamento (l’abito bianco di Armani è stato disegnato per lei) ad attirare l’attenzione del pubblico sono stati i suoi orecchini. La cantante infatti indossato dei pendenti di forma esagonale, firmati Bulgari, in oro bianco con 18 kt con pavé di diamanti dal costo di ben 46.600 euro. “Sono davvero onorata di far parte di questa grande famiglia. Grazie infinite a Giorgio Armani e a tutto il team di @armanibeauty per questa ennesima ... Leggi su caffeinamagazine

