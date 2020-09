Lione, Juninho: «Depay? Se arriva una proposta del Barça, dovremo pensarci» (Di martedì 8 settembre 2020) Il direttore sportivo del Lione, Juninho, ha parlato del futuro di Memphis Depay: l’olandese è un obiettivo del Barcellona Juninho, direttore sportivo del Lione, ha parlato del futuro di Memphis Depay ai microfoni di RMC. Queste le sue parole. Depay – «Memphis è in una posizione di forza. Se arriva una proposta del Barça, dovremo pensarci. Possiamo tenerlo fino alla fine ma non vorrà prolungare. Possiamo prendere soldi per fare altri investimenti. Il presidente può fare lo sforzo per il rinnovo ma sarà difficile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zebrotto78 : RT @corradone91: #Juninho Pernambucano (??), ds del #Lione: 'Abbiamo avuto contatti con l'#Arsenal per #Aouar. Piace moltissimo ad Arteta e… - BombeDiVlad : ?? “Qualora dovesse arrivare un’offerta del #Barcellona...” ?? Il punto di #Juninho su #Depay #LeBombeDiVlad #LBDV… - LucaParry85 : juninho continua a sognare un futuro in cui benzema chiuda nel lione - corradone91 : #Juninho Pernambucano (??), ds del #Lione: 'Abbiamo avuto contatti con l'#Arsenal per #Aouar. Piace moltissimo ad Ar… - talebanikov : Se davvero il Lione passa da Aouar a Paqueta, vado su classic football shirts e mi compro la maglia del Pernambuco.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lione Juninho Lione, Juninho: "Depay è in una posizione di forza, se arrivasse una proposta del Barcellona..." TUTTO mercato WEB Milan, spuntano Mykolenko e il nuovo Shevchenko. Paquetà addio? Lo vuole..

Casa Milan ha visto la visita di Stefano Antonelli e Fabio Parisi. I due procuratori sono intermediari italiani per Vitalij Mykolenko (recentemente accostato anche a Juventus e Napoli). Il 21enne este ...

Calciomercato Milan, nuove conferme: il Lione tenta Paquetà

Il Milan attende l’offerta giusta per Lucas Paquetà, ormai ai margini del progetto. E potrebbe giungere in breve tempo. Il Milan considera ormai da settimane Lucas Paquetà un vero e proprio lusso. Un ...

Casa Milan ha visto la visita di Stefano Antonelli e Fabio Parisi. I due procuratori sono intermediari italiani per Vitalij Mykolenko (recentemente accostato anche a Juventus e Napoli). Il 21enne este ...Il Milan attende l’offerta giusta per Lucas Paquetà, ormai ai margini del progetto. E potrebbe giungere in breve tempo. Il Milan considera ormai da settimane Lucas Paquetà un vero e proprio lusso. Un ...