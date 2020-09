Kolarov all’Inter; Conte molto importante nella trattativa (Di martedì 8 settembre 2020) L’Inter si è portata a casa un nuovo terzino sinistro, si tratta del serbo Aleksandar Kolarov, acquistato dalla Roma. Kolarov all’Inter è stato possibile soprattutto grazie alla volontà di Antonio Conte, che ha spinto moltissimo per portarsi a casa il duttile ed esperto laterale. Il serbo in carriera, prima di approdare alla Roma, ha giocato tra le altre per la Lazio e per il Manchester City. LE PAROLE DELL’AGENTE DI Kolarov, LUCCI: Secondo l’agente, Alessandro Lucci, Kolarov all’Inter è un’operazione di mercato importante sia per la società che per il calciatore. Infatti l’Inter si troverà un terzino esperto e navigato, dalle indubbie qualità sia in fase difensiva che in fase offensiva, e ... Leggi su sport.periodicodaily

