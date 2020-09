Incendio sul Monte Erbano, lo sconforto di Lavorgna: “E’ un disastro” – VIDEO (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto San Lorenzello (Bn) – “E’ un disastro”. Esordisce così Alfredo Lavorgna, vicesindaco di San Lorenzello contattato telefonicamente. Brucia ancora il Monte Erbano. Da Fontanavecchia fino al versante che si affaccia su Cerreto Sannita un fronte molto ampio di fuoco si estende per diversi chilometri. L’Incendio ha lambito alcune abitazioni in località San Marco. Sul posto un canadair e un elicottero per spegnere il rogo ed evitare il propagarsi delle fiamme. “Al momento la situazione è sotto controllo”, ha precisato Lavorgna, ma non si esclude la possibilità di evacuare le abitazioni. L'articolo Incendio sul Monte Erbano, lo ... Leggi su anteprima24

