Il «dolce far niente» diventa una borsa di studio all'Università (Di martedì 8 settembre 2020) Il «dolce far niente» è un’arte. Le persone che sono in grado di farlo compiutamente non sono tante. D'altronde provateci voi a non far nulla. E quando diciamo nulla è proprio al nulla che ci riferiamo: non sono ammessi i passatempi passivi come guardare la televisione o scorrere la timeline dei social. E se il «dolce far niente» è un’aìrte, perché non trasformalo in un’opera d’arte? E proprio quello che si prefigge di fare il corso istituito da Friedrich von Borries, professore di Design alla HFBK. Un corso in cui si analizzeranno le dinamiche di successo e di creazione e, destrutturandole, si arriverà a concepire il bello del nulla. Il professore von Borries ha spiegato alla CNN che l’idea è nata durante il periodo di lockdown, quando abbiamo ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : «dolce far