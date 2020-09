Giornale radio sociale, edizione del 8 settembre 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) Leggi su dire

L’università italiana sta ripartendo in questi giorni con un sistema misto. "Avremo una parte degli studenti che seguiranno prevalentemente o completamente in presenza", spiega il ministro dell’Univer ...Spaventa l'aumento dei contagi ma dal governo rassicurano: non ci sarà un nuovo lockdown. A sostenerlo il viceministro dell’Interno, Matteo Mauri, intervenendo al programma Radio anch’io su Rai Radio ...