Gossip Girl sta tornando: a breve cominciano le riprese (Di lunedì 7 settembre 2020) . Si tratta di una delle serie tv più amate delle ultime generazioni: finalmente ci sono delle importanti novità Gossip Girl sta finalmente tornando! A confermarlo è stato il portale Variety che ha finalmente rivelato che il rebot della nota serie tv si farà: le riprese cominceranno … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Asia2906 : RT @ant_isgamo: Se non guardi gossip girl non sei nessuno - typicalbratz : il dilemma è: mi metto un po' a dormire perché sono strematissima avendo lavorato o continuo a guardare gossip girl… - AilikHeda_ : @linktavia3 Daenerys (GoT) e Blair (Gossip Girl). Queste serie mi sono state di conforto in brutti periodi. - larryis25081691 : devo dire che questo inizio di quarta stagione di gossip girl ci offre un chuck molto figo - Blodsley : 28) mi scuso ancora per gossip girl?? spero di interagire di più perché il tuo profilo è interessante -