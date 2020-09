Linguine gamberoni e lime (Di domenica 6 settembre 2020) Se non sapete cosa preparare per una cena estiva o per un pranzo al mare questa ricetta di , è la scelta giusta. Il procedimento è molto rapido e facile e sicuramente piaceranno a tutti per il sapore delicato, ma buono. Vediamo insieme il procedimento IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di Linguine20 gamberoni (circa 1.2 kg)3-4 spicchi d’aglio2 lime piccoliOlio extravergine d’oliva q.b.1 ciuffo di prezzemoloSale fino q.b.Peperoncino secco macinato (facoltativo)Per prima cosa portate una pentola piena di acqua sul fuoco ed attendete che l’acqua arrivi ad ebollizione, quando l’acqua arriverà a temperatura salate e mettete a cuocere le Linguine. Intanto prepariamo gli altri ingredienti delle Linguine con gamberoni e ... Leggi su termometropolitico

I paccheri con corstacei e bisque sono un primo piatto delizioso e raffinato. La bisque, elemento centrale del piatto, è una preparazione classica di scuola francese. Si tratta di una salsa ottenuta d ...

Il borgo antico e la città nuova sembrano fronteggiarsi, collegate dal ponte girevole di San Francesco da Paola, capolavoro di ingegneria e simbolo di una Taranto che vive di dualismi, sintesi di oppo ...

