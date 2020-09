Zangrillo è tornato in tv per dire che non crede alla seconda ondata di COVID-19 (Di sabato 5 settembre 2020) Ieri, durante il primo bollettino sulle condizioni di Silvio Berlusconi, il dottor Alberto Zangrillo aveva per la prima volta fatto parziale mea culpa per le sue dichiarazioni televisive sul “virus clinicamente morto”: “Non nego che il 31 maggio, quando in una trasmissione tv dissi, sollecitato provocatoriamente, che il virus è clinicamente morto, ho usato un tono forte, probabilmente stonato, ma fotografava quello che osservavamo e continuiamo a osservare. Negli ospedali dove abbiamo curato in terapia intensiva centinaia di pazienti, fortunatamente non ricoveriamo un paziente con esiti primari ha un significato. Questo non deve portare le persone a comportamenti superficiali. Io non ho mai negato che il virus esista, che contagi e sia stato drammaticamente letale e pericoloso. Però sono stato anche il primo, il ... Leggi su nextquotidiano

chiadegli : Ma ‘sto Zangrillo, è tornato sui suoi passi o no? Perché se ritiene la sua opinione ancora valida in fine frase non… - ruiciccio : RT @TobrukBruno: Corriere della Sera: Bollettino medico Berlusconi, Zangrillo: 'Paziente a rischio'. - TobrukBruno : Corriere della Sera: Bollettino medico Berlusconi, Zangrillo: 'Paziente a rischio'. - TheQ_continuum : @sararigby7 Credo che Silvio gliela mandi a Zangrillo. Lui era scappato in Francia... È tornato solo perché gli ave… -