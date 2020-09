Mercato Juventus, bloccato un centrocampista per il prossimo anno (Di sabato 5 settembre 2020) Mercato Juventus – Andrea Pirlo, dopo essersi insediato sulla panchina bianco-nera, ha cercato immediatamente di rivoluzionare il centrocampo, vero tallone d’Achille della scorsa stagione. Dopo gli arrivi di McKennie e Arthur, il cantiere è ancora aperto e si valutano possibili rinforzi anche di prospettiva. Mercato Juventus: la strategia per Mandragora Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’obiettivo per il futuro è Rolando Mandragora, ora in forza all’Udinese. La squadra di Agnelli ha il diritto di recompra del cartellino ma non intende usufruirne durante questa sessione di Mercato. La strategia è quella di concedergli una regolare ripresa dopo il brutto infortunio e farlo giocare costantemente con la maglia friulana. Dalla prossima estate, però, ... Leggi su juvedipendenza

