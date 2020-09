Follie in libera uscita. La piazza No Mask sfila per Roma (Di sabato 5 settembre 2020) “Negazionisti noi? Chiamateci piuttosto risveglisti”. Un urlo, lanciato dal palchetto con sfondo tricolore e la piazza esplode in un applauso. Applaudono le mamme del “Popolo delle mamme” e di “Madri in rivolta”, applaudono i no vax, i rappresentanti delle partite Iva e di “Rinascita nazionale”, i disoccupati, i precari, applaudono gli uomini e le donne di Forza Nuova. Tutti insieme, tutti rigorosamente senza mascherina, uno accanto all’altro sul palco e in piazza per “salvare i bambini dalla dittatura sanitaria e cancellare le leggi Azzolina e Lorenzin”. Simboli di partito non se ne vedono, quasi che Forza Nuova fosse in incognito. “Ma quale divieto di assembramento, quello che ci stanno dicendo sul Covid è tutta una truffa”, obietta un ragazzo in maniche di camicia ... Leggi su huffingtonpost

