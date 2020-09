Abel Ferrara: «La mia realtà ai tempi del lockdown» (Di domenica 6 settembre 2020) «La necessità è la madre dell’invenzione» dice Abel Ferrara di Sportin’ Life, il suo nuovo film proposto a Venezia fuori concorso – la Mostra gli ha conferito ieri anche il Premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker – e nato come «un documentario sul processo di girare un documentario» come scherza lo stesso Ferrara nel film, rispondendo alle domande dei giornalisti che a Berlino, lo scorso febbraio, lo intervistavano sul suo Syberia, presentato dal regista insieme al protagonista e amico Willem … Continua L'articolo Abel Ferrara: «La mia realtà ai tempi del lockdown» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

