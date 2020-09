Welcome to Elk, l'avventura biografica in salsa cartoon ha una data di uscita (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo due anni di sviluppo, l'intrigante indie Welcome to Elk ha una data di uscita. Se non ne avete mai sentito parlare, Welcome to Elk è un insolito gioco narrativo con minigiochi in stile WarioWare. Ognuno racconta la storia di qualcuno, un residente della piccola isola del gioco dove ogni persona ha qualcosa da svelare.La cosa particolare è che tutte queste storie raccontate all'interno del gioco non sono frutto di fantasia, ma sono reali. Nel gioco vestirete i panni di Frigg, un giovane falegname che scambia la sua vita frenetica in città per un apprendistato in un piccolo paesino. Quando arriverà a Elk, Frigg teme che il ritmo più lento della vita sarà noioso (dato che non hanno nemmeno Internet), ma scopre rapidamente che nulla potrebbe essere più lontano dalla ... Leggi su eurogamer

