“Non vi dimenticherò mai”, l’addio di Andrea Delogu commuove i fan (Di venerdì 4 settembre 2020) Andrea Delogu saluta la sua avventura estiva alla timone de la Vita in diretta con un post davvero nostalgico che colpisce il cuore dei fan. Ecco le sue parole. foto facebookLa conduttrice che quest’estate è stata al timone per due mesi de la Vita in diretta, ha condotto oggi l’ultima puntata, prima di lasciare lo scettro ad Alberto Matano. Prima di farlo però ci ha tenuto con un post social nel ringraziare davvero tutti, condividendo anche un piccolo frame di backstage insieme al suo collega ed amico Marcello Masi. Ecco le sue parole. Andrea Delogu, il post nostalgico commuove tutti: “Non vi dimenticherò” (Instagram screenshot)Andrea Delogu con oggi è andata in onda per l’ultima volta con la ... Leggi su chenews

francescacheeks : Ogni data ha una sua bellezza. Ci sono colori, timbri, persone, attimi differenti. Ogni canzone viene in maniera se… - appostapernoi : non dimenticherò mai le cinque ore di fila per vedere @ElettraLambo - sprto : @Seamus_The_Dog @ConteZero76 @lorepregliasco Ognuno è libero di candidarsi a parte, ma se sento propaganda fatta pe… - giulielle16_ : quell'appartamento da sogno a Napoli durante il loro viaggio NON ME LO DIMENTICHERÒ MAI - roberta_perruso : Mi state dicendo che Jungkook ha di nuovo tagliato i capelli e che sono tornati lisci??? Non vi dimenticherò mai cu… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non dimenticherò